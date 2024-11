Tak Magdalena Pieczonka wyglądała 10 LAT TEMU! "Byłam nieśmiałą dziewczyną"

Przykro mi to pisać, ale teraz nie wygląda Pani lepiej. Pani twarz jest nieruchoma, jak u lalki, usta nienaturalnie opuchnięte, czoło i oczy naciągnięte do granic możliwości. Naprawdę taki efekt chciała Pani osiągnąć? Dlaczego kobiety to sobie robią? Dlaczego tak trudno zaakceptować fakt stawania się kobietą dojrzałą? Wierzę w to, że wraz z tymi zabiegami, zmienia się też (niestety) osobowość i człowiekowi coraz trudniej o naturalne reakcje, odruchy, zachowania. Bardzo to smutne, co sobie robimy, czym się stajemy.