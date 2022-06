Tak mieszka Magda Mołek: drewniana boazeria, domowe biuro i biblioteka na całą ścianę... Ładnie? (ZDJĘCIA)

vvvvvv 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ja w ogóle nie rozumiem po co ona poszła do telewizji, jest podobno inrowertyczką, molem książkowym, widac po niej że jest powściągliwa i przez to wydaje się, że nie ma osobowości, to wszystko nie pasuje do telewizji, do wielkich gal jakie prowadziła. Teraz dopiero jej się przypomniało, że pracę trzeba dopasowac do osobowości założyła kanał na yt, ale on mnie osobiście w ogóle nie obchodzi. Powinna pracowac w wydawnictwie, no ale tutaj kasa za mała.