Tak mieszka Szymon Hołownia z rodziną: prostota, jasne kolory i mnóstwo książek (ZDJĘCIA)

Czuje oszukanie przez Pana, więcej na Pana nie zagłosuje. Oszukaliście wszystkich swoich wyborców, głosowaliśmy na Pana a nie na Tuska. Nasze głosy zostały wykorzystane do waszego dogadania, bo żadna z Waszych partii nie wygrała. Jak zamierzacie rządzić krajem w 9 partii i każdy z innymi poglądami. Jak dogada się Kamysz z Biedroniem? Dogadaliście się już dawno, i tak zaplanowaliście przejęcie władzy. Żałuje brania udziału w tym przedstawieniu. 9 partii musiało się dogadać, żeby wygrać z jedną. Daje do myślenia, kto żył w czasach biedy, to wie jak ciężko trzeba było się uczyć i pracować, żeby się dorobić normalnego życia, mimo ciągłej harówy do teraz. Ciekawe czy celebryci na instagramie i tik toku namawiając na głosowanie KO uprzedzali, że oni akurat żyli za pana Tuska jak pączki w maśle i to w swoim interesie namawiali do głosowania. Ja nie chce już zarabiać 900 zł miesięcznie i nie mieć za co wykształcić i odchować dziecko. Bo teraz wynagrodzenie będzie wynosiło pewnie 500 € miesiecznie. Witamy w przeszłości