Tak mieszkają Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo. Kilka luksusowych posiadłości i samochody w garażach za ponad 100 MILIONÓW (ZDJĘCIA)

Georgina Rodriguez bez wątpienia wiedzie u boku Cristiano Ronaldo prawdziwie bajkowe życie. Podróże prywatnym odrzutowcem, drogocenne kreacje od najlepszych projektantów i czerwone dywany są nieodłącznymi elementami codzienności ukochanej jednego z najbogatszych piłkarzy świata. Matka dzieci gwiazdora może także cieszyć się urokami należących do niego posiadłości. Piłkarz jest właścicielem kilku nieruchomości, a każda z nich wręcz ocieka luksusem.

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo wraz z gromadką pociech od kilku miesięcy mieszkają w Arabii Saudyjskiej. Choć celebrytka na co dzień starannie relacjonuje swoje życie na Instagramie, jak na razie na jej profilu nie znajdziemy zbyt wielu ujęć z ich nowego lokum. Kilka tygodni temu z okazji 29. urodzin Georgina podzieliła się kilkoma zdjęciami z saudyjskiego gniazdka, pokazując fanom kadry z eleganckiego salonu w nowoczesnym stylu. Nieco później pochwaliła się zaś fotografią z tarasu, do której zapozowała w towarzystwie ukochanego.

W związku z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej para zmuszona była opuścić okazałą posiadłość w brytyjskim Cheshire, którą zamieszkiwała, gdy Ronaldo był zawodnikiem Manchesteru United. Georgina kilkakrotnie dzieliła się z fanami kadrami z brytyjskiego domu, pokazując m.in. wielki ogród czy przystrojone świątecznymi dekoracjami schody. Na profilu celebrytki często pojawiają się także zdjęcia z innych należących do jej ukochanego rezydencji. Piłkarz jest właścicielem posiadłości położonych m.in. w Madrycie czy na portugalskiej Maderze, życie jego rodziny nie ogranicza się więc do jednego gniazdka.