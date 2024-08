Tak Tomasz Fornal zmotywował siatkarzy do walki o finał: "Dawać, ku**a, napie**alamy się z nimi" (WIDEO)

Abc 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja miałam prawie zawał. Na poczatku czwartego seta poszłam do kuchni i powiedziałam córce, że przegraliśmy mecz. Pozniej nie wierzyłam w to, co widzę. Teraz nie wiem komu kibicować ale mimo, że tak przegraliśmy z Włochami to chyba lepiej by było na nich trafić bo Francja będzie miała za sobą publiczność.