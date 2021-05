Tak wyglądał "zapasowy" występ Rafała Brzozowskiego na Eurowizji. "Gdyby pokazali to w Rotterdamie, awansowaliby do finału"

Nie milkną echa zeszłotygodniowego finału Eurowizji . Niestety Polska tego roku na festiwalu nie może zaliczyć do udanych. Rafał Brzozowski zaprosił Europę na "The Ride", niestety zamiast do finału musiał zadowolić się przejażdżką na lotnisko . Mimo 14. miejsca w drugim półfinale wokalista i Jacek Kurski są zadowoleni z występu , ale mimo tego TVP konsekwentnie nie chce ujawniać, kto stał za wyborem piosenki i reprezentanta.

Rafał Brzozowski wcześniejszą wersję "The Ride" nagrał w marcu w warszawskim studiu. Choreografia pozostała bez zmian, za to pojawiły się nowe elementy scenografii. Artysta zaprezentował się też całkiem nieźle wokalnie i zrezygnował z pokrzykiwania do publiczności, za co oberwało mu się od fanów po występie w Rotterdamie. Zagraniczny internauci obserwujący "alternatywny konkurs" zgodnie przyznali, że występ Polski w tej wersji to jedno z bardziej pozytywnych zaskoczeń "Eurowizji z taśmy". Miłośnicy festiwalu niemal jednogłośnie uznali, że wolą występ "Brzozy" nagrany w Warszawie przed konkursem.