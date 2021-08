Tak wyglądała Maryla Rodowicz PRZED RETUSZEM rodem z anime. Sama się WYPRASOWAŁA?!

Już niebawem Maryla Rodowicz zadebiutuje w roli trenerki w "The Voice Senior" . 75-letnia artystka długo opierała się propozycji możliwości zarobku w TVP, ale w końcu ofertę przyjęła, na co (być może) wpływ miał rozwód z Andrzejem Dużyńskim . Sąd nie uznał jej alimentacyjnych żądań, a wiadomo, że lepiej zabezpieczyć się finansowo na stare lata...

W związku z nową fuchą Maryla już intensywnie promuje się w mediach społecznościowych. W poniedziałek pokazała na Facebooku zdjęcie z planu "The Voice Senior", na którym wyglądała, nazwijmy to eufemistycznie , mało realistycznie.

Na grafika pracującego w dziale promocji TVP posypały się gromy, ale i wyrazy podziwu dla jego umiejętności retuszu zdjęć. Okazuje się jednak, że sprawa wygląda nieco inaczej... Do mediów trafiło bowiem inne zdjęcie Maryli. Dopiero to z jej Facebooka jest wersją wyprasowaną...

Oryginalne zdjęcie (które zapewne i tak lekko zretuszowano) opublikował między innymi portal Wirtualne Media, informując o nowym sezonie "The Voice Senior". Maryla ma na nim zmarszczki, nieidealne zęby i szyję naruszoną zębem czasu. Na zdjęciu, którym pochwaliła się sama, wygląda jak laleczka: oczy intrygują pięknym makijażem i nęcą zza grzywki, policzki zachęcają alabastrową gładkością, a do internautów uśmiechają się różowe usteczka skrywające perłowe zęby. Czyżby to więc sama Maryla się wyprasowała?