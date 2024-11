Tak wyglądało spotkanie hiszpańskich royalsów z powodzianami. Filip VI wdał się w pyskówkę, a Letycja uroniła łzy. "Czego się spodziewali?"

Kulisy nerwowego spotkania Filipa VI i Letycji z powodzianami

Na jednym z filmów udostępnionych w serwisie widzimy, jak tłum napiera na króla i jego świtę, a między Filipem VI i jednym z powodzian doszło do pyskówki. Po tym, jak mieszkaniec Walencji zbliżył się do monarchy i wykrzyczał mu to, co o nim myśli, ten miał nie wytrzymać i wdał się z nim w dyskusję.