Tak wyglądało życie królowej Elżbiety poza służbą. Zabawy kamerą, kulig i harce z Filipem przy basenie (ZDJĘCIA)

Choć wiele osób kojarzy królową Elżbietę jedynie od strony zawodowej, to monarchini, podobnie jak my wszyscy, ma też inną, "ludzką" twarz. Co prawda o jej życiu wiemy stosunkowo sporo z relacji publicystów i pisarzy, jednak wyjątkowo rzadko jest nam dane obserwować na własne oczy, jak wygląda i co robi w wolnym czasie.