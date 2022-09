Tamara Gonzalez Perea dopiero teraz tłumaczy się ze "Sprawy dla reportera": "Moja babcia jest SZAMANKĄ Z DŻUNGLI!". Przekonała Was?

Echa szamańskich śpiewów Tamary Gonzalez Perei dopiero co przestały odbijać się po korytarzach Telewizji Polskiej, a natchniona influencerka już dostarczyła nam kolejnych powodów do radości. Przypomnijmy tylko, że w jednym z lipcowych wydań Sprawy dla reportera Tamara wystąpiła w roli "ekspertki", a dokładniej "terapeutki ustawień systemowych i uzdrawiania dźwiękiem, praktyka totalnej biologii i soul coucha" . Ten performens można by zapewne potraktować z przymrużeniem oka, gdyby nie fakt, że jej zawodzenie nad przerośniętym tamburynem miało pomóc w rekonwalescencji pani Emilii po udarze mózgu. Po emisji odcinka zarówno na produkcję, jak i na Tamarę spadła lawina w pełni zasłużonej krytyki.

Chcę podziękować ogromnie i z całego serca Elżbiecie Jaworowicz i "Sprawie dla reportera" dlatego, że ten program zapoczątkował pewien proces, ale ja też otrzymałam szansę, pokazania malutkiego tylko wycinka, czym się zajmuję, tego, kim jestem - zaczęła skromnie Tamara. Choć to wzbudziło wiele kontrowersji, to wyjście do świata, z czym ja i co inni robią, jest niesamowicie ważne. Ja za tą szansę dziękuję i to wystąpienie było absolutnie przełomowe w moim życiu pod wieloma względami.