Tańcząca w rzepaku Weronika Marczuk prezentuje efekty CIĄŻOWEJ NAGIEJ SESJI ZDJĘCIOWEJ (FOTO)

Przed kilkoma miesiącami Weronika Marczuk przeprowadziła się z powrotem do Polski, aby tu urodzić i wychować swoją pierwszą córeczkę, której nadała imię Ania . Była jurorka You Can Dance i małżonka Cezarego Pazury z czasów, zanim odbył pamiętną podróż pociągiem, już wcześniej chwaliła się w sieci zdjęciami dokumentującymi przebieg swojej ciąży. Dopiero teraz jednak zadecydowano o opublikowaniu najodważniejszego z nich wszystkich.

To zdjęcie z sesji z Weroniką Marczuk jest wyjątkowe. Wyjątkowe, bo znajdzie się na okładce książki poświęconej trudnościom, które na swojej drodze napotyka matka, trudnej i długiej walce z pięknym zakończeniem. To wyjątkowa historia. To historia tak wielu przyszłych matek. Słyszałam wiele takich historii i widziałam wiele pięknych dzieci - szczęśliwe zakończenia. Więc jeżeli zmagasz się z problemami, jeśli tracisz wiarę, masz wątpliwości, to ich nie miej - czytamy pod zdjęciem obnażającej brzuszek Marczuk.