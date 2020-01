Weronika Marczuk z ciążowym brzuszkiem rozprawia o trudach życia: "O ciężkich i pięknych chwilach trzeba rozmawiać"

Weronika Marczuk swego czasu całkowicie zniknęła z polskiego show biznesu. Eksjurorka programu You Can Dance triumfalnie powróciła na łamy mediów w październiku zeszłego roku, a to wszystko z powodu stanu błogosławionego, w jakim znalazła się w wieku 48 lat. Jej wielki powrót miał miejsce dwa miesiące później na kanapie Dzień Dobry TVN, gdzie zdobyła się na szczerą rozmowę.