Tata na medal Sebastian Fabijański chwali się BOGATYMI prezentami dla syna! Bastian będzie mu wdzięczny? (FOTO)

Sebastian Fabijański dołączył do grona tych celebrytów, którzy zdecydowali się na żywiołowe walki w klatce. W związku z tym, jak na prawdziwego gwiazdora federacji przystało, aktor udzielił już szeregu wywiadów, w których to tłumaczył się na przykład z pamiętnego spotkania z Rafalalą. Przypomnijmy, że rzekomy "projekt", jakim Seba i skandalistka mieli się ówcześnie zajmować, z czasem okazał się jednym z gwoździ do trumny jego związku z Maffashion.