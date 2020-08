Tatiana Okupnik rozprawia o karmieniu piersią i grzmi: "Jest społeczne przyzwolenie na KRYTYKĘ KOBIET wybierających butelkę"

Okupnik długo milczała o swoich problemach. Przez ciążę wpadła w depresję

Można podejść do obcej kobiety i ocenić, co ona robi - to, czy karmi butlą, czy piersią. Jak można w ogóle zacząć rozmowę na ten temat? Czasami te historie są tak nierealne i absurdalne, ale one się ciągle zdarzają. (...) Częściej musimy gryźć się w język, to byłoby bardziej ludzkie - przyznaje wokalistka.