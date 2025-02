Taylor Swift została WYBUCZANA przez kibiców podczas Super Bowl. Jej reakcję uchwycono na nagraniu

Taylor Swift wybuczana podczas Super Bowl. Tak zareagowała

Taylor zasiadła na trybunach w towarzystwie raperki Ice Spice i przyjaciółki Ashley Avignone . Tym razem to nie ona była gwiazdą wieczoru, ale organizatorzy oczywiście zadbali o to, aby podkreślić jej obecność na wydarzeniu. W tym celu pokazano ją na wielkim ekranie na stadionie, co kibice przyjęli jednak dość skrajnie.

Gdy gwiazda pojawiła się na jumbotronie, część publiki zaczęła głośno buczeć i gwizdać. Niektórzy sugerują, że był to jawny wyraz niechęci do piosenkarki, ale nie brak też głosów, że byli to po prostu kibice wspierający drużynę przeciwną do tej, w której grał tego wieczoru Kelce. Co ciekawe, jak wspominają fani, ta kiedyś kibicowała właśnie Philadelphia Eagles i nawet dała temu wyraz w utworze "Gold Rush". Miało się to zmienić dopiero po tym, jak połączyło ją głębsze uczucie z Travisem.