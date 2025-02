Grammy 2025. Taylor Swift nie otrzymała ŻADNEJ statuetki, ale bawiła najlepiej ze wszystkich. W ruch poszedł kieliszek i butelka

Zarobiła swoje miliony funtów. Ludziom wciska jaka jest ekologiczna a tu się okazuje, ze do sąsiedniego miasta latała własnym odrzutowcem. Jak jest taka lewicowa to niech zbuduje kilka szpitali dla biedaków, szkół dla dzieci w biednych krajach, zapłaci za leczenie ubogich, nakarmi głodnych, zapłaci za wykopanie studni w Afryce, pomoże kobietom sprzedanym do domów publicznych. Łatwiej wyjść na scenę i pleść frazesy jak się lubi LGBT, popiera Harris i wracać do odrzutowca.