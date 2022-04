Te gwiazdy otwarcie mówią o SEKSIE W TRAKCIE I PO CIĄŻY: Natalia Siwiec, Maffashion, Britney Spears, Angelina Jolie...

MAMA 1 godz. temu zgłoś do moderacji 41 29 Odpowiedz

Jak byłam w ciąży, to przez 9 miesięcy była abstynencja, bo gdyby przez to kiedykolwiek cokolwiek złego stało się mojemu dzieciątku to bym sobie nie wybaczyła. Zresztą dla mnie to dziwne, nie potrafiłabym wtedy myśleć o niczym innym tylko o dziecku, czy wszystko z nim ok, czy potem nie będzie krwawienia.. . Może to coś z psychiką i głową, ale tak już mam i tyle. A dzieciątko było planowane, wyczekane i upragnione. KOCHAM JE NAD ŻYCIE ❤️ A mąż wytrzymał