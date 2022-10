Te gwiazdy UKRYWAJĄ DRUGIE POŁÓWKI przed światem: Małgorzata Socha, Agnieszka Chylińska, Dorota Szelągowska, Michał Szpak... (ZDJĘCIA)

Sporo celebryckich par tylko wyczekuje okazji do tego, by wziąć udział we wspólnych sesjach okładkowych i zyskać miano "power couple". Istnieje jednak garstka gwiazd, która skrupulatnie dba o prywatność. Nie wszyscy chcą opowiadać w mediach o związkowych wzlotach i upadkach.