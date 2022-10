Szczęśliwa Dorota Szelągowska relacjonuje podróż kamperem po Islandii w towarzystwie przyjaciela (ZDJĘCIA)

Claudia ❄️ 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Marze aby tam pojechać. Uwielbiam takie klimaty mroczne magiczne zimne mmm cudo świata! Nienawidzę słońca upału lata i po prostu teraz jest najlepiej ale mogło by być jeszcze zimniej 🫶🏼 Nie wiem po co ludzie jeżdżą do ciepłych krajów chyba po prostu aby się pocić…. Islandia marzenie…. Czarna plaża ten klimat. Zazdroszczę. Mam nadzieje ze będzie jeszcze w końcu biała mroźna zima u nas…. Ostatnio koleżanka poleciała do Hiszpanii i się chwali zdjęciami ja mówię słuchaj to samo jest we wszystkich krajach wstawilabys zdjęcie z Albanii czy Tunezji i podpisała ze jesteś w Grecji nikt by się nie zorientował 🤣🤣a tu …. Coś cudownego. Islandia , Finlandia , Wyspy Owcze , Irlandia. Zimno, wieje , powietrzeeeeeeee a nie upał ze się żyć odechciewa