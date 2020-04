Tede snuje teorie spiskowe o koronawirusie: "Ktoś tu ewidentnie NAM CZEGOŚ NIE MÓWI"

gość 21 min. temu zgłoś do moderacji 10 9 Odpowiedz

Takie osoby jak on specjalnie sieją panikę, już zaczynają się teorie spiskowe, namawianie ludzi do tego by łamali rozporządzenia.... Ja znam osoby chore na koronę, ale takimi sprawami raczej się nikt nie chwali właśnie (szczególnie na portalach społecznościowych) ze względu na różnego typu ludzi, którzy zaraz zaczynają to podważać czy złośliwie komentować... Już słyszałam o przypadku w Polsce gdzie rodzinie na kwarantannie ludzie chcieli okna wybić kamieniami!! To nie działa tak że skoro moja ciocia Grażynka nie jest chora to pewnie "spizeg" iluminatów i multimilionerów. To tak nie działa.