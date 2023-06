Test na ojcostwo wykazał, że kobieta zdradziła męża. Ona zarzekała się, że to nieprawda. Prawda okazała się szokująca

Kobieta, która jest mamą pięcioletniej dziewczynki, poznała swojego przyszłego męża jeszcze na studiach. Ich życie układało się bardzo dobrze, aż do momentu, gdy mężczyzna postanowił wykonać test na ojcostwo. Wyniki tego testu sprawiły, że zażądał on rozwodu, ponieważ dowiedział się, że nie jest biologicznym ojcem dziecka. Internautka próbowała tłumaczyć, że kocha swojego męża i nigdy go nie zdradziła. To, co wydarzyło się później, było absolutnie nieprzewidywalne.