Testuje jedzenie celebrytów i sprawia, że podupadające lokale zyskują drugie życie. Książulo zostanie "Wschodzącą gwiazdą" Pudelka?

Wielkimi krokami zbliżają się 18-ste urodziny Pudelka , które będziemy świętować podczas drugiej odsłony Pudelek Pink Party . Najbardziej ikoniczny portal plotkarski w końcu "wejdzie w pełnoletność", co będziemy hucznie celebrować w gronie gwiazd w warszawskim klubie Niebo . Znani i lubiani przez was zostaną nagrodzeni statuetkami w kategoriach "Gwiazda roku" , "Zaangażowanie społeczne" , "Tiktoker/ka roku" , "Ulubieniec czytelników" oraz "Wschodząca gwiazda" .

Ostatnia kategoria naszego plebiscytu skupia się na młodych twarzach , które, choć stawiają pierwsze kroki w show-biznesie, to już mają niezłe grono fanów i potrafią się wyróżnić na tle reszty. W kategorii "Wschodząca Gwiazda" zostali nominowani Michał Korkosz znany w sieci jako "Rozkoszny" - wirtuoz kuchni polskiej, którego przepisy zostały rozsławione na całym świecie, Michał Sikorski jako nadzieja polskiej kinematografii, znany przede wszystkim z ikonicznej roli księdza Jakuba w serialu "1670" , influencerka i początkująca piosenkarka Julia Żugaj , charyzmatyczna i kontrowersyjna Caroline Derpienski oraz Książulo . Youtuber na przestrzeni minionych miesięcy stał się jednym z najpopularniejszych krytyków kulinarnych w sieci.

Książulo zostanie "Wschodzącą Gwiazdą" Pudelka?

Książulo, a tak właściwie Szymon Nyrcze od wielu miesięcy podbija polskiego YouTube'a, testując lokale z całej Polski. Jego materiały wideo zyskują wyniki rzędu miliona odsłon . Już kilkukrotnie rozpisywaliśmy się z resztą na temat recenzji kulinarnych, kiedy to oceniał chociażby świąteczny catering Magdy Gessler , kebaba Filipa Chajzera czy też jedzenie ze stołówki w Sejmie . Niejednokrotnie udało mu się również uratować podupadające biznesy starszych osób , które dziś tłumnie odwiedzają jego fani.

Szymon Nyrcze dzięki swojej charyzmie i ciekawej formie testowania posiłków zyskał miano prawdziwego autorytetu w kulinarnej części internetu. Niektóre firmy sygnują swoje lokale oraz cateringi pseudonimem youtubera. On sam z resztą nakleja w najlepszych miejscach znak "Muala", którą można by porównać do współczesnej i nieco mniej prestiżowej gwiazdki Michelin.