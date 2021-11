"The Voice of Poland". Justyna Steczkowska ma żal do... samej siebie: "Zachowałam się mega NIEPROFESJONALNIE"

W miniony weekend widzowie mieli okazję zobaczyć kolejny odcinek na żywo "The Voice of Poland". Były to już ćwierćfinały, w których walczono o osiem miejsc w półfinale. Decyzja częściowo należała do widzów, którzy głosowali na swojego faworyta. Drugiego półfinalistę z danej drużyny wybierali jurorzy. Nie obyło się bez głosów krytyki, zwłaszcza pod adresem Marka Piekarczyka.