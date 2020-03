The Weeknd w najnowszym utworze śpiewa o Selenie Gomez? Fani: "Musi o to chodzić"

Wszyscy dobrze wiemy, że w show biznesie nie brakuje burzliwych relacji uczuciowych. Romanse i przyjaźnie kończą się równie szybko i niespodziewanie, jak się nawiązują . Do ciekawszych należy z pewnością trójkąt miłosny między Seleną Gomez a wokalistami - The Weekndem oraz Justinem Bieberem .

Pech chciał, że Abel, bo tak naprawdę ma na imię The Weeknd, zaczął spotykać się z Seleną tuż po jej kolejnym burzliwym rozstaniu z Bieberem . On sam również zakończył wówczas relację z Bellą Hadid , z którą schodził się i rozchodził kilkukrotnie. Niestety, związek Seleny i The Weeknda nie przetrwał próby czasu , a para rozstała się ponoć w mało przyjaznych stosunkach.

Normalni śmiertelnicy radzą sobie z rozstaniami samodzielnie, ale celebryci mają do dyspozycji różne media. W przypadku wokalistów fani mogą spodziewać się utworu lub nawet całego albumu , który będzie nawiązywał do wydarzeń z życia prywatnego idola.

Tak też jest podobno z nową płytą The Weeknda After Hours, w której fani doszukali się nawiązań do Seleny. Abel napisał utwór zatytułowany Save your tears, w którym śpiewa o "zatłoczonym pomieszczeniu". A co ciekawe, na wydanym nieco wcześniej albumie Seleny znajduje się piosenka nazwana... Crowded Room, czyli zatłoczony pokój.