Tiktoker chwali się OGROMNĄ przemianą. Schudł ponad 160 kilogramów! (WIDEO)

W show-biznesie jest kilka tematów, które cieszą się największą popularnością. Bez wątpienia są to rozwody, pieniądze oraz "spektakularne" metamorfozy, a szczególnie utrata zbędnych kilogramów. W kwestii ostatniego z przytoczonych tematów całkiem sporo do powiedzenia z pewnością mógłby mieć pewien tiktoker.

Tiktoker ważył 266 kg. Dziś motywuje innych do zmian

Mega sukces! Szacunek! Żadna blizna nie waży prawie tyle, co cały balast! Naprawdę, naprawdę świetnie. Gratuluję; To niesamowite, co osiągnęłaś. Szacunek; Możesz być z siebie dumny z tego, co do tej pory osiągnąłeś. Czapki z głów; Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co osiągnęłaś - czytamy w komentarzach na profilu Michaela Mehlera.