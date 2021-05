Tiktokerka Oliwia Bieniuk z BANANEM w ręku zapewnia powątpiewającą internautkę o pozytywnych wynikach matur: "ZDANE"

Choć Oliwia Bieniuk niedawno co osiągnęła pełnoletniość, już od dobrych kilku lat funkcjonuje w show biznesie. Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka nie ukrywa, że bycie celebrytką to właśnie to, co chce w życiu robić. 18-latka ma więc już na swoim koncie kilka sesji zdjęciowych, współprac i kampanii reklamowych, a nawet występ w krótkometrażowym filmie.