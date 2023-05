To będą nosić gwiazdy. Megahit wiosny

Kolory fluo pozostają w modzie i przejmują wszystkie części garderoby – od koszulek po sukienki. Tej wiosny stawiamy przede wszystkim na soczystą limonkę, intensywne pomarańcze, czerwienie i mocny róż! Całą paletę fluobarw zajdziecie w OLAVOGA. To marka, która projektuje i szyje w Polsce. Jej ubrania cechuje to, co celebryci lubią najbardziej – wyrazistość i modowy pazur, dzięki któremu nikt, kto ma na sobie projekt OLAVOGA nie zostanie niezauważony.

Soczysta limonka – wyciśnij ją na swoje ubrania!

Soczysta limonka to jeden z topowych kolorów tego sezonu. Jest wyjątkowo energetyzujący i przyciągający uwagę. Wystarczy dodać jeden element ubioru o tej barwie, by nadać całemu strojowi zdecydowanego wyrazu i ożywczej witalności. Limonka sprawdza się również w wersji total look. Ten intensywny odcień, np. na sukience, pięknie wyeksponuje sylwetkę i podkreśli letnią opaleniznę. Popularnością cieszą się również limonkowe dodatki – okulary i torebki. Świetnie dopełnią stylizację i pełnią rolę intrygującego akcentu, który z pewnością przykuje uwagę. Świeża limonka zagościła w kolekcjach marki OLAVOGA. Rewelacyjnie prezentuje się na sukienkach, bluzach i dodatkach.

Spójrz na swoją szafę przez różowe okulary!

Róż to klasycznie kobiecy kolor, który uwielbiamy w każdym odcieniu. Róż w wersji fluo przykuwa wzrok i dodaje pewności siebie. Podkreśla kobiecą siłę i zdecydowanie. Świetnie sprawdza się zarówno jako kolor dominujący, jak i w formie dodatków. Doskonale współgra z elegancką bielą oraz czernią. Róż w wersji fluo to idealny kolor na ciepłe, wiosenne i letnie dni. W OLAVOGA gości na bluzkach, zarówno tych klasycznych, jak i tych z modnym wiązaniem. Prawdziwym hitem jest również trzyczęściowy komplet, dzięki któremu z łatwością można stworzyć różowy total look. Elegancji (ale z pazurem!) doda również intensywnie różowa marynarka.

Kolory lata – intensywne pomarańcze i czerwienie

Czerwień i pomarańcz we wszystkich odcieniach kojarzą się z letnimi zachodami słońca, dojrzałymi owocami i wakacjami w ciepłych krajach! Marka OLAVOGA stawia na czerwienie i oranże w wersjach fluo, co gwarantuje intensywność i wyrazistość kolorów. W kolekcjach można znaleźć dopasowane sukienki z prążkowanej tkaniny, wygodne bluzki, komfortowe body, miękkie komplety i t-shirty (również w wersji ombre) – oczywiście w barwach pełnego lata, czyli czerwieni i pomarańczu!

W stylu gwiazd

Projekty marki OLAVOGA goszczą również w szafach gwiazd show-biznesu. W jeansowym total looku polskiego brandu pokazała się ostatnio Joanna Opozda, uwielbiana przez widzów aktorka filmowa i telewizyjna. Denimowa ramoneska i dopasowane spodnie dopełniła czarną bluzką i plecakiem w tym samym kolorze, które razem stworzyły spójną stylizację. Wielu internautów zawiesiło oko na ciekawym outficie, który z pewnością sprawdziłby się w niejednej szafie.

