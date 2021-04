To księżniczka Anna zamartwiała się KOLOREM SKÓRY dziecka Meghan Markle i Harry'ego?

Od kiedy Meghan Markle wyznała, że Harry miał usłyszeć od kogoś z rodziny królewskiej pytanie o to, jak "ciemna" będzie skóra Archiego , w internecie aż huczy od plotek o tożsamość wspomnianego royalsa. Oprah Winfrey przyznała jedynie, że po pamiętnym wywiadzie Sussexowie zapewnili ją, że nie chodzi o królową Elżbietę ani księcia Filipa , co "królowa" amerykańskiej telewizji przyjęła ze sporą ulgą.

W autorskim podcaście Chatting with Lady C Campbell postanowiła odnieść się do słów Sussexów na temat rzekomego rasizmu w szeregach royalsów. 71-letnia pisarka twierdzi, że chodzi o księżniczkę Annę, córkę królowej Elżbiety, jednak jej intencje zostały źle zrozumiane przez parę. Jej zdaniem Anna miała wątpliwości co do lojalności Meghan w stosunku do rodziny, a komentując kolor skóry jej dziecka "nie miała złych intencji".