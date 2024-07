To tutaj miliarder Paweł Marchewka zaprosił gości na urodziny. Wynajem luksusowej willi kosztuje fortunę (ZDJĘCIA)

Adler 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nic dziwnego że jak to całe swoiskocelebryckie towarzystwo co to na warsiawskich imprezach się pojawia zobaczyło takie luksusy to pierwsze co zrobili powyciągali telefony i zaczeli zdjęcia wrzucać na insta aby się pokazać 🤣🤣🤣