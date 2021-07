Tokio 2020. Komentator PRZEKLINAŁ na wizji! Jest decyzja stacji

Magdalena 14 min. temu zgłoś do moderacji 4 4 Odpowiedz

Już płatki śniegu się uruchomiły. Coraz słabsze te pokolenia. Podobno katastrofa klimatyczna idzie, a wszystko to takie wychuchane, owiniętę w bibułkę, przewrażliwione. Gdybym ja miała mieć w domu taką męską p..i..(p)..k.ę co się burzy na taki komentarz sportowy, to wolałabym iść do zakonu. Było do ekspresyjne, ale nie jakieś super wulgarne. Emocje. Bez przesady. To sport, a nie lekcja języka polskiego.