Tom Cruise i Ana de Armas wyskoczyli w walentynki na kolację. Media już plotkują o powodach ich spotkania

Tom Cruise przed laty tworzył pamiętne związki z największymi gwiazdami amerykańskiego kina. Cechą łączącą Nicole Kidman , Penelope Cruz i Katie Holmes była nieukrywana niechęć do Kościoła scjentologicznego, w struktury którego aktor z biegiem lat wnikał coraz głębiej. Gwiazdor nigdy nie spostrzegł, że kontrowersyjne przekonania religijne destrukcyjnie wpływają na jego życie prywatne.

Dołączenie do sekty znajduje się na szczycie listy oczekiwań 63-latka względem jego potencjalnej wybranki serca. Wszystko wskazuje na to, że Ana de Armas, z którą ostatnio widziano głównego bohatera serii "Mission Impossible", nie będzie nawet próbować dopasowywać się do wymagań starszego kolegi po fachu. Ich piątkowa kolacja poświęcona była ponoć wyłącznie nadchodzącym projektom zawodowym.