Tomasz Kammel ogłasza, że nie będzie miał żony! "Kiedyś myślałem, że coś jest ze mną nie tak"

Tomasz Kammel to jeden z nielicznych prezenterów, którzy przetrwali czystki w telewizji publicznej. W ostatnich latach ze stacji odchodzili dziennikarze o długim stażu pracy, jak choćby Marzena Rogalska, która przez 10 lat była gospodynią Pytania na Śniadanie. Wydaje się jednak, że jej telewizyjny kolega nie musi obawiać się o przyszłość.

Dziennikarz nieczęsto mówi w mediach o swoim życiu osobistym. Jego głośny związek z Katarzyną Niezgodą zakończył się w 2015 roku. Od tamtej pory Tomasz Kammel pieczołowicie chroni prywatności.

Zobacz także: Tomasz Kammel stanął w obronie społeczności LGBT

Teraz otworzył się nieco w rozmowie z dziennikarzem tworzącym podcasty jako Żurnalista. Podczas wywiadu Kammel podzielił się zaskakującą autorefleksją na temat jego relacji z kobietami:

Znam ludzi, którzy przeżyli ze sobą całe życie i mieli piękne relacje, wspaniałe. Moi najbliżsi przyjaciele są małżeństwem od 26 lat. Jak patrzę na energię tego związku i to, co znaczą dla siebie, to myślę, że kolejne 26 lat przed nimi. Jak będzie ze mną? Nie wiem i w ogóle się nad tym nie zastanawiam. Fakty są takie, że raczej będę starym kawalerem. Raczej tak. To deklaracja, która wynika ze statystyki.

Tym, co w przeszłości sprawiało mu problem w związkach, była silna potrzeba przestrzeni osobistej:

Ja w ogóle jest fanem takich relacji jak Wisława Szymborska i Kornel Filipowicz. Oni byli bardzo w sobie zakochani i mieli bardzo mocny związek, ale nigdy ze sobą nie mieszkali. Oni sobie nie przeszkadzali. Każde z nich potrzebowało pobyć samo. Wydaje mi się, że jeśli ja bym teraz budował jakiś związek z kimś, to pewnie na takich zasadach. Nie umiem z kimś mieszkać na stałe. Próbowałem to zmienić. Mam to chyba w DNA wszyte. Próbowałem żyć razem i jak żyłem z partnerkami, które mi towarzyszyły, a ja im, to bardzo często wyglądało to tak, że mieliśmy swoje wspólne przestrzenie, ale każdy miał też odrębne światy.

Dziennikarz nie roni jednak z tego powodu łez:

Kiedyś myślałem, że coś jest ze mną nie tak w związku z tym. Ale ja po prostu taki model życia mam. Taki jestem. Dla niektórych nie do przyjęcia, no ale co ja mam zrobić?

Myślicie, że zawsze będzie już singlem?