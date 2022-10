Tomasz Kammel opublikował zdjęcie z łóżka ze stopą tajemniczej kobiety. Teraz tłumaczy: "TO PRZEZ POMYŁKĘ" (FOTO)

Gonia 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Dzisiaj miałam w końcu w buzi klejnoty mistrza Krzyśka. Ja 40 on 47 ale w łóżku mega. Będziemy się spotykali - nie chcę z nim rodziny zakładać czy zmusić go do rozwodu ale seks z nim to coś wspaniałego.