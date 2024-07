Tomasz Oświeciński rezygnuje z walki na Fame MMA przez kontuzję i oznajmia: "Pamiętajcie, STOP PATOLOGII" (WIDEO)

💐💐💐💐 21 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

I kto to mówi. Były członek grupy przestępczej. ,, Wielką gwiazdę" zrobiliście z Dagmary K wiedząc doskonale czym w przeszłości się parała i niby nagle jakaś gazeta w tym roku wyciągnęła na jaw jej przeszłość kryminalną i rozpętała się wielką afera. Hipokryzja najwyższych lotów. Telewizje promują i pomagają w karierze takim ludziom. Dla mnie to jest niepojęte. Tak jest, że taka niechlubną przeszłość ciągnie się za takimi ludźmi do końca życia. Odkąd człowiek pojawia się na świecie powinien postępować tak w swoim życiu, żeby w przyszłości to co robił w dotychczasowym w życiu nie kładło się cieniem na jego życiorysie bo takich niechlubnych rzeczy nikt człowiekowi nie zapomni. Mam tu na myśli wielu innych znanych którzy w swoim życiorysie mają takie postępki a później nie pozwalają komentować tego.