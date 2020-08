Tomasz Raczek żegna mamę: "Gdy nadchodziła rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, jej serce drżało"

Gość 14 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Bez mamy to już nie to samo. A i tak miał szczęście, że jego żyła długo. Moja zmarła już dziesiec lat temu a ciągle przychodzi mi do głowy, że to by jej się spodobało a tamto nie, że pojechałaby na grzyby, że poszłybyśmy na giełdę minerałów itd... Wyrazy współczucia