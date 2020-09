Tomasz Sekielski prezentuje efekty swojej spektakularnej metamorfozy: "Żona kazała zrobić porządek w szafie" (FOTO)

Siekielski nie ukrywa, że jego praca dostarcza wiele stresu, który przez lata próbował rozładować podjadaniem. W efekcie przytył aż do 185 kilogramów. 45-latek próbował różnych diet, jednak po każdej waga wracała z nawiązką. W końcu za namową żony zdecydował się na operację zmniejszenia żołądka, po której schudł 50 kilogramów. Relację z odchudzania publikował na bieżąco na swoim kanale na YouTube. W lipcu tego roku Tomasz Sekielski poinformował, że w sumie zrzucił ok. 80 nadmiarowych kilogramów. Obecnie waży więc ok. 100 kilogramów.