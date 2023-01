Tomasz Wolny opowiedział o kulisach ślubu z dziennikarką TVN24. Zdradził swoje obawy

Tomasz Wolny bardzo chętnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie czasem zdarza mu się zdradzać co nieco na temat życia prywatnego. Nie od dzisiaj jednak wiadomo, że prezenter od wielu lat jest w szczęśliwym związku, który scementował w 2009 roku. Wtedy to Tomasz i Agata powiedzieli sobie sakramentalne "tak", a od tamtego czasu, para doczekała się aż trójki dzieci.

Kwestia zdrowego rozsądku – jak się go ma, to można się lubić, szanować, kochać, a z tej miłości mogą być dzieci i to cała trójka, a praca to jest ostatnią rzeczą, o jaką my się w domu kłócimy - wspominali w jednym z wywiadów.