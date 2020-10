"Top Model": Gracja Kalibabka ODPADŁA z programu!

Taki-a-Taki 2 godz. temu zgłoś do moderacji 89 15 Odpowiedz

Nie chcę wyjść na seksistę, ale ta rozzłoszczona Karolina, wypowiadając się irracjonalnie o tych ćwiczących chłopakach - „kogucikach”, chyba miała miesiączkę. Takie uprzedzenia płci żeńskiej do płci męskiej w tym okresie wywołują hormony i to jest rzecz naturalna. Miałem taką bliską koleżankę w akademiku w takim bobie i pamiętam, że ciągle miała do mnie jakieś wonty. To takie memiczne. Rozumiem też oczywiście, że podpuszczają ich. Dziwić się tym młodym ludziom, skoro nawet w Tańcu z gwiazdami jacyś reporterzy-psychiatrzy podpuszczają znane już twarze, oswojone z kamerą, że wywołają łzy, emocje itp. Wszystko dla oglądalności.