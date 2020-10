Wypoczęta Gracja Kalibabka z "Top Model" odpiera zarzuty o uprawianie CZARNEJ MAGII: "Coś tam mówię przez sen, ale NIE LUNATYKUJĘ"

Pozdrawiam 17 min. temu zgłoś do moderacji 10 8 Odpowiedz

Przepraszam, ale ta dziewczyna nie ma w sobie nic z modelki. Wystarczy wejsc na byle jaki kampus uniwersytecki i takich jak ona jest na peczki, a mnostwo jest piękniejszych dziewczyn. O co chodzi w tym programie, bo nie dam sobie wciasnac, ze w high fasion ludzie sa turpistami? To juz dawno jest passe. Teraz jest powrot do estetyki lat 90. Dlatego zreszta na wybiegach pojawiaja się influencerki, ktore swoje osiagi maja dlatego, ze sa piekne, a nie dziwaczne.