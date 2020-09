Trafiona strzałą amora Joanna Opozda zdradza kulisy pracy z Antkiem Królikowskim: "JESTEM JEGO MUZĄ"

anna 1 godz. temu zgłoś do moderacji 36 3 Odpowiedz

w sumie najciekawsze w tej wypowiedzi jest to, że Joanna mówi, że przysięga że nie chciała się spóźnić i bardzo przeprosiła Antka, chociaż w sumie to było zamierzone, w ogóle to ma problem ze spóźnialstwem, i tak sobie zaplanowała że przyjdzie później bo Antek był tam słuzbowo ale to nie było zamierzone ...... buahahaha i niektórzy piszą że się ładnie wypowiada, a logiki brak totalnie. W sumie to bardzo przepraszam, że nie piszę pozytywnego komentarza, chociaż tak na prawdę chciałam to zrobić, mam problem z pisaniem, ale przysięgam że nie chcę, mimo że to zaplanowałam. Mniej więcej taki sens słów tej pani