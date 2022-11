Transpłciowa Maxime z Eurowizji Junior poddała się korekcie płci. Na scenie występowała jako Max Albertazzi (FOTO)

Riri 8 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

Życie jest zbyt krótkie i kruche żebyśmy musieli się obawiać co inni powiedzą. Żyjmy swoim zyciem, tak żebyśmy byli szczęśliwi i nie krzywdzili innych. Jeśli nie możecie wesprzeć kogoś dobrym słowem bo wyznajecie inne wartości, to nie mówcie nic. Niech każdy kocha kogo chce i jak chce. Ostatnio straciłam dwie bardzo bliskie osoby to uzmysłowiło mi jak kruche best nasze życie i my sami. Dlatego postanowiłam żyć jak zawsze marzyłam, i kochać mężczyznę który jest dla mnie bardzo wazny. A to co myślą inni o naszej różnicy wieku mnie nie interesuje. Wspieram też bliską mi osobę, która jest trans. I wie, ze zawsze może na mnie liczyć. Bez względu na to co powiedzą inni.