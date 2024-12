TVN kolejny raz "nie poszedł na sylwestra", a widzowie znowu są podzieleni: "Było super" vs "Karaoke w podrzędnym barze wybrzmiewa lepiej"

Jak co roku zbliża się moment, gdy największe stacje w kraju zawalczą o sylwestrową widownię. Końcoworoczne wydarzenia zorganizują m.in. TVP, Polsat czy Telewizja Republika , więc widzowie z pewnością będą mieli w czym wybierać. TVN z kolei ponownie postawił na koncert "Nie idziemy na sylwestra" , na który zaprosił sporo znanych osobistości.

TVN znów "nie poszedł na sylwestra", a internauci są mocno podzieleni

Na Facebooku, Instagramie i X zaroiło się od komentarzy. Część widzów wyraźnie chwali dobór repertuaru i zaproszonych wykonawców, doceniając też fakt, że podczas wydarzenia zaśpiewali artyści z różnych pokoleń. Jak to zwykle bywa, nie wszyscy się z tym zgadzają. Zdaniem komentujących niektórzy nawet nie śpiewali na żywo, a jeśli już śpiewali, to nie zawsze było to doświadczenie miłe dla uszu.