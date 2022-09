TVN potwierdza USUNIĘCIE Rafała Olszaka z nowej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"! "Odcinki PRZEMONTOWANO"

Nika 15 min. temu zgłoś do moderacji 5 8 Odpowiedz

Zupełnie nie rozumiem tego hejtu. Ten facet ma dużo racji. Przynajmniej w tych cytatach nic złego nie widzę a jestem kobietą i to dobrze pełnoletnią. Co jest złego w twierdzeniu, że facet powinien być ogarnięty i samodzielny? Przecież nie chodzi tu o dam samochód tylko o dowód na to, że jest zaradny. Jak by miał rower to też ok jeśli tak zdecydował. O co kaman?