TVN24 publikuje oświadczenie i rusza z akcją "#SercemZaWOŚP". Wszystko przez groźby kierowane w kierunku Jerzego Owsiaka

Całym sercem jesteśmy za WOŚP, która od ponad trzech dekad potrafiła uruchomić to, co najlepsze w Polakach, otworzyć nasze serca, byśmy byli razem i razem pomagali. Jest najlepszym dowodem na ludzką dobroć, z której korzysta praktycznie każdy z nas. Pomoc, energia i misja Orkiestry, która połączyła wiele pokoleń Polaków i pomogła uratować niejedno ludzkie życie, jest jednym z największych osiągnięć wolnej Polski i znakiem firmowym tego, co najlepsze w naszym kraju. Nie zgadzamy się na groźby, hejt i próbę niszczenia dorobku WOŚP, bo to jest dorobek każdego z nas. Szczególnie gdy stoją za tym osoby i media, które same organizują zbiórki, ale w interesie własnym, a nie społecznym. My niezmiennie gramy z sercem WOŚP - dziś, do końca świata i jeden dzień dłużej. WOŚP pomaga od ponad 30 lat, teraz my pomóżmy. Razem pokażmy, jak wspieramy WOŚP akcją #SercemZaWOŚP - brzmi pełna treść oświadczenia TVN24.