TVP odpowiada Maffashion i nazywa ją "SZAFIARKĄ"! "Media społecznościowe nie mogą być strefą FAKE NEWSÓW"

Magda 11 min. temu

Pierwszy raz sie z Jackiem zgadzam xd wkurzaja mnie te pożal sie boże blogerki zarabiajace krocie i nie placące podatkow jak normalni ludzie , a do tego zarażają głupotą młodych ludzi, to one tworza fałszywy obraz rzeczywistości, retuszuja zdjecia pokazujac „szczesliwe” zycie i drogie wakacje, normalna dziewczyna mysli ze to jest norma tylko ona jest „nienormalna” bo jej nie stać, nie mowiac o modzie na polityke, gdzie za czekanie na szczepionke dla alergikow jestes nazywany szurem i antyszczepem, to wlasnie te blogerki na rowni z rządem dzielą Polaków, przykre..