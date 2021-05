Eurowizja 2021. TVP zażądała od Maffashion... SPROSTOWANIA. "To nie Jacek Kurski wybrał Rafała"

Telewizja Polska od momentu ogłoszenia, że to Rafał Brzozowski pojedzie na tegoroczną Eurowizję, zapewniała solennie, że podjęto taką decyzję, bo Rafał wygrał w niezależnym konkursie. Opinia publiczna długo sądziła, że do Rotterdamu pojedzie Alicja Szemplińska, która też wygrała konkurs, tylko że w Szansie na Sukces. Tłumaczenia na niewiele się zdały i do dziś nie brakuje osób, które są "team Alicja". Zalicza się do nich Maffashion, która w dniu pamiętnego półfinału wsparła Rafała Brzozowskiego, ale zasugerowała, że nie rozumie decyzji TVP. Potem pisała już bardziej bezpośrednio, zwracając się do prezesa Telewizji Polskiej, Jacka Kurskiego.