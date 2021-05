Maffashion tłumaczy się ze wspierania Rafała Brzozowskiego i zwraca się do prezesa TVP: "CO TY JACEK BREDZISZ?"

Co ty Jacek bredzisz? - zwróciła się bezpośrednio do prezesa TVP. To tylko ty naraziłeś Rafała na ten hejt , wybierając według własnego widzimisię osobę, która będzie nas reprezentować! I nieważne, że ludzie byli oburzeni, negowali ten wybór. Ktoś inny miał polecieć jako reprezentant naszego kraju - Alicja Szemplińska - grzmi rozgniewana mama Bastka.

O jakim Pan wspieraniu pisze? Nie wiem, kto wspierał, chyba tylko te parę osób, którym zapłacono - burzy się celebrytka, która dzień wcześniej oglądając występ Brzozowskiego zagrzewała go do boju: "Rafał, jedziesz!". No i ewentualnie ci, co znają się z Rafałem i byliby solidarni bez względu na to, co by zaprezentował na scenie - kontynuuje.