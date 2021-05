Eurowizja 2021. Ewa Minge dopinguje Rafała Brzozowskiego: "FANKĄ NIE JESTEM, ale trzymam kciuki"

Decyzja o tym, że to Rafał Brzozowski - nie Alicja Szemplińska - będzie reprezentował Polskę na tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji spotkała się ze skrajnymi reakcjami widzów. Internautom nie tylko nie spodobało się to, jak potraktowano 19-letnią zwyciężczynię "Szansy na sukces", ale i nie przypadł do gustu eurowizyjny utwór 39-latka, "The Ride".