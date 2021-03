Margaret wspiera Alicję Szemplińską: "J*BAĆ EUROWIZJĘ"

Zaszczyt reprezentowania naszego kraju podczas tegorocznej Eurowizji ostatecznie przypadł Rafałowi Brzozowskiemu i jego piosence The Ride . Wybór niedoszłego laureata Telekamery dla osobowości telewizyjnej już zdążył wywołać w sieci spore zamieszanie. Kandydatura Rafała spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem internautów - a zwłaszcza fanów Alicji Szemplińskiej.

Sama Szemplińska zdążyła już odnieść się do całej sytuacji na swoim instagramowym profilu. W swoim oświadczeniu 18-latka nie ukrywała, że wiązała z konkursem Eurowizji spore nadzieje. Zapewniła jednak, że nie zamierza porzucać marzeń o karierze i będzie trzymać kciuki za Brzozowskiego.

Powściągliwość i klasa, z jaką Alicja podeszła do sprawy Eurowizji, spotkały się z wyjątkowo ciepłym przyjęciem nie tylko internautów, lecz również polskich celebrytów. Wsparcie wokalistce okazali m.in. Roksana Węgiel, Dawid Kwiatkowski, Viki Gabor czy reprezentujący Polskę w konkursie w 2018 roku Gromee. Swoje trzy grosze do dyskusji wtrąciła również Margaret - która w swoim komentarzu nie przebierała w słowach.

Co ciekawe, komentarz Margaret spotkał się raczej z mieszanymi reakcjami internautów. Niektórzy zwrócili uwagę, że wokalistce w przeszłości samej zdarzało się ubiegać o udział w konkursie.

Mocne słowa jak na trzykrotną uczestniczkę preselekcji/ I pisze to osoba, która chciała wystąpić na Eurowizji/ Margaret, słabo, żal mi Ciebie w tym momencie/Zapomniał wół, jak cielęciem był/Żenująca wypowiedź i na niskim poziomie. Brak szacunku do fanów Eurowizji/Trochę szacunku dla formatu (...) To, że tobie się nie udało, nie oznacza, że musisz tutaj wyrażać swoje złości - pisali w komentarzach internauci.