Alicja Szemplińska zachowawczo o Eurowizji: "Covid zatrzymał mnie w zeszłym roku, a w tym..."

Odkąd Rafał Brzozowski oficjalnie został reprezentantem Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji, mnożą się pytania, czemu do Rotterdamu nie pojedzie Alicja Szemplińska. 18-latka wygrała Szansę na Sukces, w którym to programie nagrodą była właśnie możliwość reprezentowania Polski na Eurowizji. Rok temu imprezę odwołano z powodu koronawirusa, a w tym - TVP zorganizowała nowy konkurs, w którym wygrał Rafał Brzozowski z piosenką The Ride. Co ciekawe, niektóre kraje nowych konkursów nie organizowały i na Eurowizję 2021 wysyłają reprezentantów z Eurowizji 2020.